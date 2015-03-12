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ضبط 10 متهمين فى قضايا عنف وحرق أبراج كهرباء فى الجيزة

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ضبط 10 متهمين فى قضايا عنف وحرق أبراج كهرباء فى الجيزة ضبط 10 متهمين فى قضايا عنف وحرق أبراج كهرباء فى الجيزة
شنت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية أشرف عليها اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، استهدفت منطقتى بولاق الدكرور والجيزة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 متهمين فى قضايا تحريض على عنف، واشتراك فى مظاهرات، بالإضافة إلى اتهامهم بحرق برج كهرباء واقتحام مركز شرطة.

كما تم ضبط 5 قضايا مخدرات و5 أسلحة بيضاء و2 سلاح نارى، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابات المختصة التحقيق.
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