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السيطرة على حريق بمصنع موازين بـ 6 أكتوبر دون وقوع إصابات

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السيطرة على حريق بمصنع موازين بـ 6 أكتوبر دون وقوع إصابات السيطرة على حريق بمصنع موازين بـ 6 أكتوبر دون وقوع إصابات
أكد اللواء مجدى الشلقانى، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بإشتعال النيران بأحد مصانع الموازين بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، وانتقلت 4 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتبين أنه حريق محدود بعد اشتعال النيران فى غرفة بالمبنى الإدارى وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

وأضاف مدير الحماية المدنية لليوم السابع، أن غرف العمليات لم تتلق حتى اآعن أى بلاغات بالاشتباه فى أجسام غريبة سوى بلاغ بالعثور على عبوة بشريط السكة الحديد بالبدرشين وتم التعامل معها بإبطال مفعولها بمعرفة خبراء المفرقعات وتم تفكيك العبوة.

كانت غرفة عمليات الإطفاء لقطاع اكتوبر تلقت بلاغا من غرفة النجدة بنشوب حريق بمصنع بمدينة السادس من أكتوبر، و على الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان فى محاولة للسيطرة على الحريق.

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