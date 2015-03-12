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بدء جلسة محاكمة 73 إخوانيا متهمين بقضية "حرق كنيسة بكرداسة"

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بدء جلسة محاكمة 73 إخوانيا متهمين بقضية "حرق كنيسة بكرداسة" بدء جلسة محاكمة 73 إخوانيا متهمين بقضية "حرق كنيسة بكرداسة"
بدأت محكمة جنايات الجيزةـ برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية كل من المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفى، وبحضور محمد على الله، وكيل نيابة كرداسة، وسكرتارية أحمد صبحى، رابع جلسات محاكمة 73 إخوانيًا متهمين فى حرق كنيسة كرداسة.

وقدم أعضاء هيئة الدفاع صورة من طلب مقدم للتسجيل الخاص بواقعة حرق الكنيسة، وأن الجهة المتخصة أكدت أن ذلك يستغرق أسبوعًا على الأقل، وطلب الدفاع أجلا مناسبا، وصمم الدفاع على حضور أحد الشهود وهو راعى الكنيسة، كما قال الدفاع إن هناك خطأ ماديا وقع، وطالب بالشريط المسجل للواقعة، مؤكدا أن هناك خطأ بالتاريخ.

وكان المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، قد أحال أوراق 73 متهمًا إخوانيًا وجهاديًا إلى محكمة الجنايات بالجيزة، لتورطهم فى حريق كفر حكيم بكرداسة، يوم 14 أغسطس ٢٠١٣، بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم، وفقًا لقانون العقوبات ومواد الإرهاب لإضرامهم عمدًا النيران فى الكنيسة، وترويع المواطنين الآمنين واستخدام القوة المسلحة ضدهم.

ويواجه المتهمون بحريق كنيسة كرداسة، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع فى القتل، علاوة على إضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
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مصر 365