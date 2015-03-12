السيسى يعقد اجتماعا موسعا لبحث الاستعداد للمؤتمر الاقتصادى

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، اجتماعاً ضم كلاً من الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى ومجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وكذلك رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى بعض كبار قادة القوات المسلحة، وعدد من مساعدى وزير الداخلية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تضمن استعراضاً لتطورات الأوضاع الأمنية الداخلية، وكذلك الاستعدادات والخطط التى أعدتها مختلف أجهزة الأمن ارتباطاً بانعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى شرم الشيخ.

الرئيس السيسى يلقى كلمة فى افتتاح المؤتمر الاقتصادى غداً بشرم الشيخ