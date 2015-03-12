وزير الصحة يفتتح المرحلة الأولى من حملة “نظافة المستشفيات”

قام اليوم الدكتور عادل عدوي وزير الصحة، يرافقه كلا من اللواء إبراهيم نصر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية , والفنان محمد صبحي و الشيخ خالد الجندي , والأب بطرس دانيال والفنانة نهال عنبر , بافتتاح المرحلة الإولى من حملة نظافة المستشفيات والتي تمت تحت شعار ” من أجل مستشفيات نظيفة “.

وتوجه الوزير بالشكر للقائمين على المشروع وأكد على دور المجتمع المدني في دعم تطوير المنظومة الطبية بمصر، موضحًا أن إعلانه عن الحملة كان يحمل اعترافا بوجود خلل في المنظومة الصحية وأن أولى خطوات إصلاح الخلل هي الاعتراف به ثم دراسة أساليب معالجته بشكل علمي.

وأوضح أن النظافة أولى خطوات مكافحة العدوى وتهذيب سلوك المواطنين والعاملين بالخدمات الصحية بما يهيئ بيئة عمل مناسبة تحمل معها راحة المريض ورضاء العاملين .

وأضاف وزير الصحة ان الحملة مستمرة وأن ما تم إنجازه في الفترة الماضية هو خطوة على الطريق وأن الحملة ستمتد إلى المناطق الفقيرة والعشوائية والمناطق الأكثر احتياجا، وأنها ستمتد إلى جميع محافظات الجمهورية والمناطق النائية .

من جانبه طالب الفنان محمد صبحي المحافظين بإزالة التعديات الواقعة على المستشفيات وأسواق الباعة الجائلين التي تشوه المظهر الحضاري للمستشفيات , كما أكد لوزير الصحة استعداد ممثلي المجتمع المدني لتقديم كل الدعم لمستشفيات الدولة إيمانا منهم بأهمية الدور الإنساني للمنظومة الصحية .

المرحلة الأولى شملت تطوير 21 مستشفى , منها 16 مستشفى بالقاهرة والجيزة , و5 مستشفيات بالغربية والشرقية ,وقد شملت أعمال التطوير والنظافة تجديد الأسرة وفرشها , صيانة المرافق والحمامات , دهان الحوائط والواجهات , أعمال التشجير والترميم , غسل الأرضيات وتطهيرها , تدريب العاملين على التخلص الآمن من النفايات الطبية , كذلك مراعاة وضع سلال مخصصة للقمامة والمهملات .

وعلى هامش اللقاء قام الوزير بافتتاح جناح العمليات الكبرى بمستشفى المنيرة العام بتكلفة 4 مليون جنيه والذي يتكون من 4 غرف عمليات تستقبل المرضى بالمجان .