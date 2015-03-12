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ملك البحرين يغادر بلاده متوجها إلى مصر للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى

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ملك البحرين يغادر بلاده متوجها إلى مصر للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى ملك البحرين يغادر بلاده متوجها إلى مصر للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى
غادر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين صباح اليوم الخميس، المملكة، قادما إلى ليترأس وفد مملكة البحرين فى أعمال مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصرى.. مصر المستقبل"، الذى يبدأ غدا الجمعة فى مدينة شرم الشيخ وذلك تلبية لدعوة كريمة تلقاها من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أنه كان فى مقدمة مودعى ملك البحرين لدى مغادرته الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء والسفير المصرى لدى مملكة البحرين.


>رئيس بنك الصناعة: المؤتمر الاقتصادى فرصة للترويج السياحى لشرم الشيخ
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ناجومنيه تويوكازو الملحق الاقتصادى اليابانى بالقاهرة: 20شركة يابانية تشارك فى المؤتمر الاقتصادى..جيكا وجيترو ونيكسى أبرز الهيئات الحكومية المشاركة.. وطوكيو أكبر مستثمر آسيوى فى مصر بـ66.4مليون دولار
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أجندة المؤتمر الاقتصادى.. 20 جلسة تشهدها القاعة الرئيسية تبدأ بكلمة للرئيس.. و10 ورش عمل لطرح فرص الاستثمار على المشاركين.. وورشة خاصة لمشروعات تنمية قناة السويس.. وعشاء ترحيبى بدعم "السويدى إليكتريك"
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اليوم.. عشرات الوفود الدولية تصل مطار القاهرة لحضور المؤتمر الاقتصادى
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وزارة الرى تشارك فى المؤتمر الاقتصادى بـ4 مشروعات كبرى
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