ملك البحرين يغادر بلاده متوجها إلى مصر للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى

غادر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين صباح اليوم الخميس، المملكة، قادما إلى مصر ليترأس وفد مملكة البحرين فى أعمال مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصرى.. مصر المستقبل"، الذى يبدأ غدا الجمعة فى مدينة شرم الشيخ وذلك تلبية لدعوة كريمة تلقاها من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أنه كان فى مقدمة مودعى ملك البحرين لدى مغادرته الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء والسفير المصرى لدى مملكة البحرين.

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