سيناتور أمريكى: يمكننى استدعاء الجيش لإجبار الكونجرس لرفع ميزانية الدفاع

فى تصريحات مثيرة، قال السيناتور الجمهورى المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية 2016، ليندساى جراهام، إنه إذا ما تم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة فإن أول قرار سيتخذه هو نشر الجيش فى واشنطن، لإجبار الكونجرس على التراجع عن تخفيض ميزانيات وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات.

وبحسب صحيفة "فوكس"، الأمريكية، فإن جراهام قال خلال منتدى فى كونكورد فى نيوهامبشير، الأربعاء، إنه إذا كان رئيسا للولايات المتحدة، فلن يدع الكونجرس يغادر جلساته حتى يتراجع عن خفض الميزانيات. ونقلت تصريحاته حرفيا "أود استخدام الجيش لإجبارهم إذا اضطررت. فلن نغادر واشنطن حتى نستعيد الأموال المخفضة لمن ميزانية الدفاع والاستخبارات".

وفى تعجب كررت الصحيفة تصريحات السيناتور البارز قائلة إن جراهام لا يريد أن يستخدم الجيش لإجبار أعضاء الكونجرس على التصويت فقط على مشروع القرار، لكن على تمريره أيضا. وبكلمات أخرى قالت إن جراهام يقترح أن أول عمل له كرئيس سيكون استخدام الجيش لإجبار السلطة التشريعية على تمرير أجندته.

واعتبرت الصحيفة تصريحات السيناتور الجمهورى بأنها إعلان عن خطة انقلاب، مضيفة أنه أقر أن فى حال سيطرته على السلطة التنفيذية فسوف يستغل سلطته كقائد عام للتغلب على الفصل بين السلطات ليجبر السلطة التشريعية على تحقيق رغباته، بدلا من السماح لها بالعمل كفرع مستقل عن الحكومة. وتشير أن علماء السياسة يشيرون إلى هذا النوع من العمل بـ"الانقلاب الذاتى"، وهى الحالة التى يستخدم فيها الرئيس الشرعى القوات المسلحة للاستيلاء على مزيد من السلطة بشكل غير قانونى ليتجاوز ما يسمح به دستور البلاد.

وتفترض الصحيفة أن جراهام كان يقول ذلك على سبيل المزحة، رغم ما بدا عليه من جدية، أو قد يكون قد تحدث بشمل مجازى لإظهار عزمه على استعادة ما تم قطعه من ميزانية البنتاجون. لكن طرح مثل هذه الفكرة من سياسى رفيع ومحامٍ خدم كمستشار للقوات الجوية أمر يبعث الدهشة.

وتعود الصحيفة بالذاكرة إلى عام 1988 عندما لجأت قيادة مجلس الشيوخ إلى شرطة الكابيتول لضمان اكتمال النصاب القانونى للمجلس. حيث قامت القيادة الديمقراطية استدعت الشرطة لنقل السيناتور الجمهورى بوب باكوود إلى مقر المجلس لضمان اكتمال النصاب. وقد هدد هارى ريد، مؤخرا، باستخدام سبل مشابهة عندما كان زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ.

وتخلص الصحيفة مشيرة إلى أن ما حدث عام 1988 هو إجبار الأعضاء على الحضور وليس على التصويت أو اتخاذ قرار معين. وتسمح قواعد مجلس الشيوخ بذلك، حيث تقول إنه يمكن اللجوء لشرطة الكابيتول لحضور أغلبية الأعضاء عند الضرورة لتحقيق النصاب القانونى، وهذه الشرطة تخضع لمجلس الشيوخ نفسه لذا فإنها لا تنتهك مبدأ الفصل بين السلطات.

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