قبول استئناف المتهمين بذبح "الكلب ماكس" على حكم حبسهم 3 سنوات

حددت محكمة جنح مستأنف شبرا الخيمة، جلسة 16 مارس الجارى لبدء جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بذبح الكلب " ماكس " بشارع الأهرام على حكم حبسهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.

وكانت محكمة جنح شبرا الخيمة برئاسة المستشار معتز الحناوى، قضت بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لـ 3 متهمين حضوريا وغيابيا على رابع فى واقعة تعذيب وذبح كلب بشبرا الخيمة، كما قضت المحكمة برفض الدعوى المدنية، فتقدم المتهمون الثلاثة ومحاميهم بطلب استئناف الحكم وحددت النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفى المتناوى جلسة الاثنين المقبل 16 مارس أول جلسة لإعادة محاكمتهم.

وكان المستشار عمرو سامى المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية، قد أمر بإحالة المتهمين وهم محمد حمدى محمد وعمرو إبراهيم عطا وأحمد عزت عبد الحميد إضافة إلى صاحب الكلب ويدعى نادر محمد يحيى "هارب " إلى المحاكمة فى واقعة تعذيب الكلب إلى محكمة الجنح.

الحبس 3 سنوات للمتهمين بتعذيب وذبح "الكلب ماكس" فى شبرا الخيمة.. المحكمة تقضى بمدة مماثلة غيابيا لصاحب الكلب.. ومشادات بين أهالى الجناة والأمن خارج القاعة بعد النطق بالحكم

>