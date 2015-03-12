بالصور.. 40 سيارة إسعاف و100 طاقم طبى لتأمين مؤتمر شرم الاقتصادى

أكد الدكتور أحمد الأنصارى، رئيس هيئة الإسعاف، التابعة لوزارة الصحة، أن 40 سيارة إسعاف و100 طاقم طبى يشتركون فى تأمين القمة الاقتصادية بشرم الشيخ، بداية من غد الجمعة وحتى الأحد المقبل.

وأشار رئيس هيئة الإسعاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم تأمين مقر انعقاد المؤتمر الاقتصادى بعيادة طبية وتجهيزها بوحدتين رعاية مركزة، وتشمل طاقم طبى يضم 4 أطباء فى تخصصات القلب والطوارئ والرعاية المركزة، وتمريض متخصص، بالإضافة إلى تأمين موقع المؤتمر الاقتصادى بـ5 سيارات إسعاف.

وأضاف رئيس هيئة الإسعاف، أنه تم تأمين مطار شرم الشيخ الدولى بــ 5 سيارات إسعاف، مضيفاً أنه سيتم تأمين مطار شرم الشيخ الدولى بـ5 سيارات إسعاف، كما تم تشكيل غرفة أزمات وعمليات داخل المقر الإقليمى لهيئة الإسعاف بشرم الشيخ لمتابعة سيارات التأمين الطبى من خلال 6 أطباء.

وأكد رئيس هيئة الإسعاف، التابعة لوزارة الصحة، أنه يوجد فريق للدعم اللوجستى مرافق لفرق التأمين الطبية لحماية وتأمين أسطول الهيئة، لافتاً إلى أن جميع أنحاء الجمهورية مغطاة بسيارات الإسعاف والطرق والمناطق الحيوية تحسباً لأى أحداث أثناء انعقاد المؤتمر الاقتصادى.



>

إستعدادات المركز الإقليمي لهيئة الإسعاف لتأمين المؤتمر الإقتصادي



>

تجهيز سيارات الإسعاف بمقر المركز الإقليمي بشرم الشيخ لتأمين القمة الإقتصادية



>

40 سيارة إسعاف مجهزة بــ 100 طاقم طبي لتقديم الخدمات الطبية



>

الأطقم الطبية تتلقي توجيهات وآليات الرعاية الطبية في حال وقوع إصابات



>

قيادات الإسعاف يستعرضون خطط التأمين الطبي لأطقم الإسعاف



>

فريق لوجستي لتقديم الخدمات الميكانيكية لأسطول الإسعاف



>

أطقم الإسعاف تستعد للتحرك لتأمين المواقع المكلفة بها



>

فرق الإنتشار السريع تتأهب للتحرك لتأمين القمة الإقتصادية

موضوعات متعلقة..

>

رئيس بنك الصناعة: المؤتمر الاقتصادى فرصة للترويج السياحى لشرم الشيخ

>

ناجومنيه تويوكازو الملحق الاقتصادى اليابانى بالقاهرة: 20شركة يابانية تشارك فى المؤتمر الاقتصادى..جيكا وجيترو ونيكسى أبرز الهيئات الحكومية المشاركة.. وطوكيو أكبر مستثمر آسيوى فى مصر بـ66.4مليون دولار

>

أجندة المؤتمر الاقتصادى.. 20 جلسة تشهدها القاعة الرئيسية تبدأ بكلمة للرئيس.. و10 ورش عمل لطرح فرص الاستثمار على المشاركين.. وورشة خاصة لمشروعات تنمية قناة السويس.. وعشاء ترحيبى بدعم "السويدى إليكتريك"

>

اليوم.. عشرات الوفود الدولية تصل مطار القاهرة لحضور المؤتمر الاقتصادى

>

وزارة الرى تشارك فى المؤتمر الاقتصادى بـ4 مشروعات كبرى

>

>