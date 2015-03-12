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30 وفدا تضم رجال أعمال تصل القاهرة اليوم للمشاركة بالمؤتمر الاقتصادى

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30 وفدا تضم رجال أعمال تصل القاهرة اليوم للمشاركة بالمؤتمر الاقتصادى 30 وفدا تضم رجال أعمال تصل القاهرة اليوم للمشاركة بالمؤتمر الاقتصادى
صرح اللواء أحمد جنينة، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى بأنه من المنتظر أن يصل القاهرة، اليوم الخميس، من مختلف الدول العربية والأجنبية ٣٠ وفدا تضم رجال أعمال من جنسيات مختلفة للمشاركة بالمؤتمر الاقتصادى لدعم المستقبل، والمقرر عقده بشرم الشيخ من ١٣-١٥ مارس.

وأوضح جنينة فى تصريحات صحفية، أنه وصل إلى مطار القاهرة حتى الآن ٨ رحلات من أصل ٢١ رحلة قادمة من الخارج وعلى متنها عدد من رجال الأعمال من مختلف الجنسيات يتم نقلهم على متن رحلات مصر للطيران إلى مطار شرم الشيخ الدولى.

وكان وفدا رجال أعمال إماراتيون وصينيون قد أنهوا إجراءات وصولهم باستراحة الخدمة المميزة بمطار القاهرة منذ قليل، حيث كان فى استقبالهم اللواء أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى وفريق متكامل من رجال العلاقات العامة وإدارة الإعلام والنشر بالشركة.

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مصر 365

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