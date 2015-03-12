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إعلام القاهرة تنظم فعاليات لمناهضة التحرش أمام ساحة الكلية الاثنين القادم

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إعلام القاهرة تنظم فعاليات لمناهضة التحرش أمام ساحة الكلية الاثنين القادم إعلام القاهرة تنظم فعاليات لمناهضة التحرش أمام ساحة الكلية الاثنين القادم

كلية الإعلام جامعة القاهرة – ارشيفية

في إطار الاحتفال بيوم المرأة المصرية والتعريف بوحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة وتحت شعار “جامعة آمنة” تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة فعاليات لمناهضة التحرش ضمن الفعاليات المقامة بكليات جامعة القاهرة تحت رعاية أ.د جابر نصار و إشراف أ.د جيهان يسري عميدة الكلية ود. إيناس ابو يوسف استاذ بقسم الصحافة وعضو اللجنة التنفيذية بوحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة ود. داليا عبد الله المدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان وممثل الوحدة .

تتضمن الفعاليات عروض تعريفية بالوحدة ومبادرة طلاب الإعلام (إحكي speak_up ) وندوة عن المرأة في الإسلام وورشة عمل للطلاب من اتحاد إعلاميات ومعرض صور وعرض مسرح تفاعلي امام ساحة الكلية وذلك يوم الاثنين الموافق 16/3/2015م في تمام الساعة 12 ظهرا وتمتد الفعاليات حتي الرابعة عصرا.

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