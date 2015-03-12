إعادة فتح موانىء السويس بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلن عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامي لهيئة موانىء البحر الأحمر إعادة فتح موانىء السويس الأربعة بورتوفيق و الادبية و الزيتيات و السخنة بعد تحسن الأحوال الجوية.

وعلى جانب آخر، تم إغلاق ميناء الغردقة فى تمام الساعة الثانية و نصف صباح اليوم، لسوء الأحوال الجوية حيث بلغت سرعة الرياح 33 عقدة و ارتفاع الامواج ما بين 3-4 أمتار مما يعوق حركة الملاحة البحرية بالميناء، وذلك عقب وصول العبارة مسرة وعلى متنها 193 راكب و 13 سيارة ، يستعد ميناء الزيتيات اليوم لاستقبال السفينة مصر جاز و على متنها 6 الاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.

وعلى جانب آخر، يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة ايجبشيان ديجنتى و على متنها 150 سيارة و 3 الاف طن بضائع عامة متجهة الى جدة و السفينة النوى اكسبريس متجهة الى ميناء الأدبية لشحن 66 شاحنة ، كما يستقبل ميناء السخنة اليوم سفينة الحاويات هانجين اليسيلكى قادمة من جدة .

ويستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة تريزا ساكسيس و على متنها 9800 طن بضائع عامة قادمة من جدة و السفينة نور و على متنها 2500 طن بضائع عامة قادمة من العقبة.

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة برنسيسة و على متنها 202 راكب و السفينة بريدج و على متنها 54 شاحنة و السفينة سينا و على متنها 316 راكب منهم 270 معتمر و 6 باص عمرة و 41 شاحنة و تغادر السفينة سينا و على متنها 301 راكب و 35 شاحنة و العبارة برنسيسة و على متنها 613 راكب و 3 سيارة.

يستعد ميناء شرم الشيخ اليوم لرحلتى مغادرة و وصول السفينة نيوتاليس و على متنها 105 سائح إلى و من الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية و ممارسة رياضة الغوص .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة نما اكسبريس و على متنها 45 شاحنة كما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة امانة و على متنها 37 راكب و 36 شاحنة و 56 سيارة و العبارة برنسيسة و على متنها 3 راكب و السفينة الحرية و على متنها 8 شاحنة و 4 راكب كما غادر السفينة نما اكسبريس و على متنها 59 شاحنة و 9 راكب و 1 سيارة و السفينة طابا و على متنها 49 شاحنة و 9 راكب و العبارة امانة و على متنها 34 شاحنة و 34 راكب .

استقبل ميناء نويبع بالأمس العبارة برنسيسة و على متنها 346 راكب منهم 90 معتمر و 2 باص عمرة و السفينة بريدج و على متنها 54 شاحنة كما غادر الميناء السفينة سينا و على متنها 320 راكب و 37 شاحنة و العبارة برنسيسة و على متنها 622 راكب و السفينة بريدج و على متنها 433 طرد سمك .

وشهد ميناء شرم الشيخ بالامس مغادرة و وصول السفينة نيوتاليس و على متنها 51 سائح إلى و من الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية و ممارسة رياضة الغوص .

وشهد ميناء الغردقة بالأمس استقبال العبارة الرياض و على متنها 197 راكب و 22 سيارة و مغادرة العبارة مسرة و على متنها 666 راكب و 13 سيارة .