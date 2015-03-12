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إعادة فتح موانىء السويس بعد تحسن الأحوال الجوية

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إعادة فتح موانىء السويس بعد تحسن الأحوال الجوية إعادة فتح موانىء السويس بعد تحسن الأحوال الجوية

صورة أرشيفية

أعلن عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامي لهيئة موانىء البحر الأحمر إعادة فتح موانىء السويس الأربعة بورتوفيق و الادبية و الزيتيات و السخنة بعد تحسن الأحوال الجوية.

وعلى جانب آخر، تم إغلاق ميناء الغردقة فى تمام الساعة الثانية و نصف صباح اليوم، لسوء الأحوال الجوية حيث بلغت سرعة الرياح 33 عقدة و ارتفاع الامواج ما بين 3-4 أمتار مما يعوق حركة الملاحة البحرية بالميناء، وذلك عقب وصول العبارة مسرة وعلى متنها 193 راكب و 13 سيارة ، يستعد ميناء الزيتيات اليوم لاستقبال السفينة جاز و على متنها 6 الاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.

وعلى جانب آخر، يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة ايجبشيان ديجنتى و على متنها 150 سيارة و 3 الاف طن بضائع عامة متجهة الى جدة و السفينة النوى اكسبريس متجهة الى ميناء الأدبية لشحن 66 شاحنة ، كما يستقبل ميناء السخنة اليوم سفينة الحاويات هانجين اليسيلكى قادمة من جدة .

ويستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة تريزا ساكسيس و على متنها 9800 طن بضائع عامة قادمة من جدة و السفينة نور و على متنها 2500 طن بضائع عامة قادمة من العقبة.

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة برنسيسة و على متنها 202 راكب و السفينة بريدج و على متنها 54 شاحنة و السفينة سينا و على متنها 316 راكب منهم 270 معتمر و 6 باص عمرة و 41 شاحنة و تغادر السفينة سينا و على متنها 301 راكب و 35 شاحنة و العبارة برنسيسة و على متنها 613 راكب و 3 سيارة.

يستعد ميناء شرم الشيخ اليوم لرحلتى مغادرة و وصول السفينة نيوتاليس و على متنها 105 سائح إلى و من الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية و ممارسة الغوص .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة نما اكسبريس و على متنها 45 شاحنة كما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة امانة و على متنها 37 راكب و 36 شاحنة و 56 سيارة و العبارة برنسيسة و على متنها 3 راكب و السفينة الحرية و على متنها 8 شاحنة و 4 راكب كما غادر السفينة نما اكسبريس و على متنها 59 شاحنة و 9 راكب و 1 سيارة و السفينة طابا و على متنها 49 شاحنة و 9 راكب و العبارة امانة و على متنها 34 شاحنة و 34 راكب .

استقبل ميناء نويبع بالأمس العبارة برنسيسة و على متنها 346 راكب منهم 90 معتمر و 2 باص عمرة و السفينة بريدج و على متنها 54 شاحنة كما غادر الميناء السفينة سينا و على متنها 320 راكب و 37 شاحنة و العبارة برنسيسة و على متنها 622 راكب و السفينة بريدج و على متنها 433 طرد سمك .

وشهد ميناء شرم الشيخ بالامس مغادرة و وصول السفينة نيوتاليس و على متنها 51 سائح إلى و من الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية و ممارسة رياضة الغوص .

وشهد ميناء الغردقة بالأمس استقبال العبارة الرياض و على متنها 197 راكب و 22 سيارة و مغادرة العبارة مسرة و على متنها 666 راكب و 13 سيارة .

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