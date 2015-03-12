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تأجيل محاكمة 68 متهمًا بـ«اقتحام قسم حلوان» لـ 25 مارس

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تأجيل محاكمة 68 متهمًا بـ«اقتحام قسم حلوان» لـ 25 مارس تأجيل محاكمة 68 متهمًا بـ«اقتحام قسم حلوان» لـ 25 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر محاكمة 68 متهمًا فى قضية اقتحام قسم شرطة حلوان، الى جلسة 25 مارس الجارى لمناقشة شهود الإثبات.

كما أمرت المحكمة بتشكيل لجنة، لحصر التلفيات بقسم شرطة حلوان، والناتجة عن الأحداث محل القضية.

واسندت النيابة الى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الارهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الاصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامه والاملاك المخصصه للمصالح الحكومية وحيازة الاسلحه الالية النارية والبيضاء والذخائر واتلاف سيارات الشرطه والمواطنين .

وكشفت التحقيقات ان المتهمين قاموا يوم 14 اغسطس من العام قبل الماضى بالتوجه الى قسم شرطة حلوان واقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف واطارات كاوتشوك المشتعله واسطوانات الغار ثم اطلقوا وابلا من الاعيرة التارية على ضباط الشرطه والمواطنين المتواجدين فى القسم فقتلوا المجنى عليهم عمدا مع سبق الاصرار واصابوا 19 من رجال الشرطه والمواطنين واحدثوا بهم عاهات مستديمه واحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.

 

 

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