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16 مارس ..استئناف متهمى قاتلى «كلب الأهرام» على حبسهم ثلاث سنوات

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16 مارس ..استئناف متهمى قاتلى «كلب الأهرام» على حبسهم ثلاث سنوات 16 مارس ..استئناف متهمى قاتلى «كلب الأهرام» على حبسهم ثلاث سنوات

قتلة كلب شارع الأهرام

قال المستشار مصطفى المتناوى رئيس نيابة شبرا الخيمة أول أن المتهم بتعذيب وقتل كلب في شبرا الخيمة استئنافوا الحكم الصادر ضدهم أمس بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وأضاف المتناوى أن النيابة حددت جلسة الاثنين المقبل16 مارس إلجارئ لنظر الاستناف أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة جنح شبرا أول.

وقال مصدر قضائئ أن المتهمون الثلاث المحبوسين سيظلوا فى محبسبهم تنفيذا لحكم المحكمة حتى بعد طعنهم على الحكم بالاستئناف لصدور الحكم بدون كفالة وشموله قرار من المحكمة بالنفاذ وأضاف المصدر أن قرار إخلاء سييل المتهمين من عدمة سيكون بقرار من محكمة الجنح المستأنفة.

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