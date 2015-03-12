صلاح ضد روما – هل ينجح المصري في محو تاريخ فيورنتينا السيئ أمام أندية إيطاليا؟

اختبار جديد يدخله فيورنتينا يوم الخميس حينما يستضيف مواطنه روما في ملعب أرتيميو فرانكي في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، في رحلة لن تكون بالسهلة على المصري محمد صلاح.

الجناح المصري سوف يكون أساسيا بشكل كبير أمام فريق العاصمة الإيطالية نظرا لإصابة ماريو جوميز، ومازالت الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركة خوما باباكار، مع استبعاد ألبرتو جيلاردينو وأليساندرو ديامنتي لعدم قيدهم في القائمة الأوروبية، وذلك قد يجعل مركزه أمام روما يكون في خط الهجوم (طالع التفاصيل).

وسجل لاعب تشيلسي المعار إلى فيورنتينا ستة أهداف خلال ثماني مبارايات خاضها منذ انتقاله للفيولا، مع صناعته لهدف آخر.

المباراة ستكون ثأرية لروما بعدما كان فيورنتينا سبب رئيسيا في إقصائه من كأس إيطاليا من الدور ربع النهائي بعدما تغلب عليه بهدفين نظيفين سجلهما ماريو جوميز.

وبشكل عام التقى الفريقان خلال الموسم الجاري ثلاث مرات، مرتين في الدوري، وواحدة في الكأس، فاز روما في لقاء الذهاب في الأوليمبيكو بهدفين نظيفين، وتعادلا إيجابيا في فلورنسا بهدف لمثله، قبل أن ينتصر الفيولا في الكأس كما أسلفنا.

لكن بالنسبة لمواجهات الفريقين بشكل عام في كل البطولات فقد تقابلا 159 مرة، فاز روما في 52 لقاء، وانتصر فيورنتينا في 49 مباراة، وتعادلا في 58 مناسبة.

وتعد هذه هي أول مرة يلتقى فيها الفريقان في مسابقة أوروبية بعيدا عن البطولات المحلية، ولكن في مواجهة الأندية الإيطالية في البطولات الأوروبية، لا يمتلك الفريقان حظا جيدا، لذا فكل منهما يسعى لتغيير تلك الحقيقة حينما يتقابلا سويا.

فيورنتينا واجه فريقا إيطاليا في البطولات الأوروبية أربع مرات، كان اللقاء الأول أمام يوفنتوس في نهائي بطولة كأس أوروبا عام 1990 وكان يقام بنظام الذهاب والإياب آنذاك، وخسر الفيولا اللقب لصالح البيانكونيري.

أما اللقاء الثاني والأخير كان في الموسم الماضي في دور الـ16 في الدوري الأوروبي وأمام يوفنتوس أيضا، ومرة أخرى نجح البيانكونيري في إقصاء منافسه.

وبالنسبة لروما فقد واجه فريقا إيطاليا في منافسة قارية مرة واحدة فقط كان هو إنتر ميلان في كأس أوروبا عام 1991 في المباراة النهائية بنظام الذهاب والإياب أيضا، ونجح النيراتزوري في الفوز باللقب.

إجمالا، فيورنتينا واجه أندية إيطالية أربع مرات تعادل في مرتان وهزم في مثلهما، وروما واجه أندية إيطاليا مرتين، تعادل في مواجهتين وخسر في الأخرى.

هذا يعني أن كلا الفريقان تعرضا لخسارة لقب في المباراة النهائية أمام مواطنيهم، لذا فهما يرغبان في تغيير تلك الحقيقة، فهل يساعد صلاح الفيولا في مواصلة النتائج الجيدة؟