صورة – صلاح يتصدر غلاف صحيفة إيطالية قبل لقاء روما

تصدر المصري محمد صلاح لاعب فيورنتينا غلاف صحيفة "كوريير ديللو سبورت" الإيطالية وذلك قبل لقاء روما مساء اليوم الخميس في الدوري الأوروبي.

فيورنتينا يسضيف روما في ملعب أرتيميو فرانكي في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، ويستحوذ اللقاء على اهتمام الإعلام الإيطالي خاصة في ظل تألق الفيولا في الفترة الأخيرة.

وتحت عنوان "ديربي أوروبي" تقاسم صلاح صدارة غلاف الصحيفة الإيطالية بجوار لاعب روما الحالي وفيورنتينا السابق آدم لياييتش.

ذلك بالإضافة إلى وجود عنوان فرعي"تأثير مونتيلا مع صلاح" في إشارة إلى انسجام اللاعب المصري في خطط المدرب الإيطالي سريعا، وقدرته على تسجيل ستة أهداف خلال ثماني مشاركات مع الفيولا.