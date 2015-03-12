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الخارجية توصي المسافرين من وإلى السعودية بالإفصاح عن المبالغ الزائدة عن 60 ألف ريال

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الخارجية توصي المسافرين من وإلى السعودية بالإفصاح عن المبالغ الزائدة عن 60 ألف ريال الخارجية توصي المسافرين من وإلى السعودية بالإفصاح عن المبالغ الزائدة عن 60 ألف ريال

وزارة الخارجية المصرية

صرح السفير عمرو معوض، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارجن أنه تم تناول حد المبالغ النقدية التي تسمح بها قواعد وقوانين المملكة العربية التي يحق للمسافرين الأجانب حملها عند الدخول أو الخروج من المملكة العربية السعودية.

وأفادت السلطات السعودية، بضرورة إفصاح كل مسافر عن المبالغ أو الأوراق المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة التي تزيد عن 60.000 ريال سعودي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية مع ضرورة استيفاء نموذج خاص بذلك عند الوصول إلى المملكة العربية السعودية أو مغادرتها.

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