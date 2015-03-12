القبض على شبكة آداب بفندق شهير بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الاداب العامة باشراف اللواء مجدى موسى مدير الادارة العامة من ضبط شبكة دعارة تقودها ربة منزل بإحدى الفنادق الشهيرة لقيامها باستقطاب راغبى المتعة الحرام من الاثرياء العرب عن طريق الانترنت مقابل مبالغ مالية .. القى القبض عليهم واعترفوا بارتكاب جريمتهم وتحرر محضر بالواقعة وأحيلوا لى النيابة التى تولت التحقيق .

بدأ الكشف عن الجريمة عندما وردت معلومات للعقيد تامر سمير رئيس قسم مكافحة الاتجار بالبشر تفيد قيام ربة منزل بتكوين شبكة لممارسة الرذيلة باقامة حفلات جنسية داخل احدى الفنادق الشهيرة بالقاهرة وقيام باستقطاب راغبى المتعة الحرام مقابل الحصول على 3000 جنيه فى الساعة باستخدام فتاة سبق اتهامها فى قضايا تسهيل دعارة .. أخطر اللواء أحمد عبد الغفار نائب مدير الادارة فكلف رجال المباحث بسرعة ضبط المتهمين.

أعد العقيد سيد السماحى عدة اكمنة وتمكن المقدم سيد عبد الغفار من خلالها من ضبط فتاتين من الشبكة فى وضع تلبس .. أعترف المتهمين امام اللواء حسن عباس بارتكاب جريمتهم وأحيلا إلى النيابة التى تولت التحقيق.