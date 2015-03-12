​بالصور.. جامعة أسيوط تختتم فاعليات مهرجان “بلدنا” للأنشطة الطلابية



> اختتمت جامعة أسيوط فاعليات مهرجان بلدنا للأنشطة الطلابية والذى عقد تحت شعار ” ثقافة طلابية واحدة ” والذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب (إدارة الاتحادات الطلابية) بالتعاون مع فريق بلدنا التطوعي ، تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس الجامعة والدكتور عادل ريان نائبه لشئون التعليم والطلاب وبحضور الدكتور كرم عبد النعيم منسق عام الأنشطة الطلابية والأستاذ نادي حسين أمين الجامعة المساعد والمشرف العام على الإدارة العامة لرعاية الشباب والأستاذ احمد شريت مدر إدارة الاتحادات الطلابية وعدد من مديري إدارات رعاية الشباب بالجامعة ونخبة من عمداء الكليات وجمع كبير من الطلاب من مختلف الكليات .

وفي كلمته خلال الحفل، أوضح الدكتور كرم عبد النعيم، أن هذا المهرجان يأتي فى إطار اهتمام الجامعة بتثقيف الطلاب وزيادة الوعي لديهم من خلال تقديم خدمة طلابية متميزة، مشيراً إلى أن فكرة المهرجان هذا العام استهدفت العمل علي نشر فكر طلابي واحد ومتميز يساهم في فتح آفاق جديدة أمام الطلاب للثقافة والمعرفة المتنوعة وإعداد جيل من قادة المستقبل يحمل روح التسامح والتعاون والمشاركة المجتمعية البناءة .

وشهد المهرجان منافسة نحو 13 كلية على مستوى الجامعة في عدد من الأنشطة والمسابقات الرياضية والفنية والثقافية المتنوعة ، والتى أسفرت في مسابقة القرآن الكريم عن فوز كلأ من كلية التمريض ، الآداب ، التجارة ، الصيدلة والتربية ، وفازت كلية الآداب والحقوق والتجارة في الجوالة ، والتربية الرياضية والتجارة في مسابقة المسرح ، كما فازت كليات الزراعة و الصيدلة و الخدمة الاجتماعية في مسابقة شعر الفصحى والتربية الرياضية والآداب والتجارة في مسابقة الشعر بالعامية ، أما في الفنون التشكيلية فقد فازت كلا من كليات التجارة و العلوم و الحقوق و الآداب والخدمة الاجتماعية وفى الكاريكاتير فازت كليات التربية النوعية و الحقوق والتمريض ، وفى كرة القدم فازت كليات الخدمة الاجتماعية والتربية النوعية والتربية ، وفازت كليات الصيدلة و الهندسة و التربية و التربية الرياضية والحقوق فى مسابقة تنس الطاولة ، وفازت الطب البيطري والعلوم والطب البشرى فى مسابقة الطالب المثالي ، وفى المناظرات فازت كليات الحقوق و التربية الرياضية والآداب وفى المقال الإجتماعى فازت كليات التربية النوعية والطب البيطري والتجارة ، وفازت كلية التمريض والتربية الرياضية والتجارة في مسابقة أفضل CD.