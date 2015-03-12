محافظ بورسعيد يلتقي وفدًا من «بيت العائلة»

جمال نوفل

التقى اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد وفد بيت العائلة والذي يضم نخبة من قيادات العمل الإسلامي والمسيحى والشخصيات العامة بالمحافظة. وقدم الوفد عرضا مبسطا عن أهم ما قام به خلال الفترة الماضية وانشطته وخاصة دوره في إنهاء المشكلات بطرق ودية وذلك لتعميق ثقافة الحوار ومواجهة العنف والتطرف.

وأكد محافظ بورسعيد علي ضرورة تنظيم ندوات وعقد لقاءات للتوجية نحو المفاهيم الصحيحة والتوعية المستمرة والخروج بتوجيهات لشرح الأفكار البناءة واحتواء المشاكل قبل حدوثها من خلال علماء الدين الإسلامي والمسيحى وأشار محافظ بورسعيد إلي ضرورة التوعية عن كيفية إختيار اعضاء البرلمان القادم فالصوت الانتخابي أمانة .

وأكد وفد بيت العائلة أن الهدف من إنشاء بيت العائلة هو التجمع والتكاتف من أجل بناء الوطن ومواجهة دعوات العنف والتطرف التى تنتج من نفوس مريضة تحاول بث سموم الفتنة .

وأضاف نسعى من خلال بيت العائلة إلى تجاوز أية خلافات طفيفة داخل المجتمع وإصلاح بعض المصطلحات التى حاول ترويجها المخربون والمتطرفون مؤكدا أن الوسطية والتسامح هي جوهر كافة الرسالات السماوية.