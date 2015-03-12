محافظ الوادي الجديد يفتتح البرنامج التدريبي لتأمين المطارات برعاية وزارة الطيران

شهد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادي الجديد افتتاح البرنامج التدريبي علي سلامة وتأمين المطارات والتي تنظمه وزارة الطيران المدني بحضور كافة الجهات التى ​تشارك​ في تأمين المطارات من القوات المسلحة والشرطة والحماية المدنية والصحة والإسعاف والطرق.

وقال اللواء طيار صبري حسين مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات وسلامة الطيران أن الهدف من البرنامج التدريبي هو رفع الكفاءة التدريبية لجميع العناصر المشاركة في عمليات تأمين وسلامة المطارات ليكون لديهم الخبرات بكيفية التعامل مع الأزمات وقت حدوثها ،وكذلك التدريب على الاكتشاف المبكر لكافة الجرائم التي يمكن تشهدها ساحات المطارات.