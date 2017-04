المحكمة تقضي بتغريم فاريل ويليامز وروبن ثيك 7.4 مليون دولار

أصدرت المحكمة قراراً يقضي بتغريم النجم Pharrell Williams والنجم Robin Thicke مبلغ 7.4 مليون دولار لورثة النجم Marvin Gaye، بسبب خرقهما حقوق الملكيّة .

وجاء هذا القرار تعقيباً على نسخهما مقاطع من أغنية مارفن "Got To Give Up" التي تعود إلى عام 1977، وضمّها إلى أغنيتهما "Blurred Lines" عام 2013.

وبدورها Nona Gaye، إبنة Marvin ، التي بكت بعد صدورالحكم، قالت : "أشعر بالحريّة الآن، حرّة من سلاسل Pharrell Williams وRobin Thicke، اللذين حاولا تقييدنا بها بأكاذيبهما ...

أما Pharrell وRobin فأصدرا بياناً عبّرا فيه، بكلّ احترام، عن خيبة أملهما بقرار المحكمة المجحف بحقّ الفنّ والمبدعين.

وكان Robin قد صرّح عام 2013 أنّه و Pharrell قاما بالأغنية أثناء محاولتهما كتابة أغنية مثل أغنية Marvin ، لكنّه تناول مسكّنات للألم وشرب الكحول خلال القيام بالأغنية ، و Pharrellهو من كتب الأغنية بمفرده .

يذكر أنّ Marvin Gaye كان قد توفيّ في نيسان/ابريل 1984، تاركاً لأبنائه حقوق الملكيّة لموسيقاه.