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في مؤتمر إكس فاكتور في دبي: راغب علامة يكشف سراً ودنيا توقف المؤتمر

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في مؤتمر إكس فاكتور في دبي: راغب علامة يكشف سراً ودنيا توقف المؤتمر في مؤتمر إكس فاكتور في دبي: راغب علامة يكشف سراً ودنيا توقف المؤتمر

الخميس 12-03-2015 12:58

من دبي تم إطلاق برنامج إكس فاكتور بنسخته العربية، من خلال مؤتمر صحافي أقيم في فندق جميرا بيتش، وافتتحته الفرقة الغنائية little mix الفائزة بلقب إكس فاكتور في نسخته الإنكليزية بالموسم الثامن في عام 2011 والمكونة من 4 فتيات و3 شباب، والذين جاؤوا خصيصاً من لندن إلى دبي للمشاركة في مؤتمر إكس فاكتور، من خلال تقديم عرض غنائي وبحضور مجموعة كبيرة من وسائل الإعلام العربية.
في البداية وقبل أي تقديم، تم عرض مقاطع من X Factor النسخة الإنكليزية، وبعدها رحبت المذيعة مريم سعيد بالحضور، وقدمت الفرقة الغنائية وصلتها، التي نالت إعجاب الحضور، من ثم تم عرض مقاطع فيديو عن السيرة الذاتية وإنجازات أعضاء لجنة التحكيم المختارة، وبعدها قامت مريم بتقديم مازن حايك، المتحدث الرسمي باسم مجموعة "أم. بي. سي" وبأعضاء لجنة التحكيم راغب علامة ودنيا سمير غانم وأليسا لبدء المؤتمر والذي افتتحه مازن كالعادة قائلاً: مساء الخير جميعاً وأهلا وسهلاً بكم... نلتقي اليوم للإعلان عن إطلاق برنامج إكس فاكتور بصيغته العربية في هذه الإمارة الشامخة دبي، أرحب بكم وبأعضاء لجنة التحكيم.
وأشار حايك إلى أن هذا البرنامج يختلف تماماً عن تقية برامج الهواة، حيث إنه لا يعتمد على الصوت فقط، بل وعلى الكاريزما والشكل والابتسامة والإطلالة، ثم ترك لأعضاء لجنة التحكيم الحديث فألقى كلّ منهم كلمة تعبر عن سعادتهم لانضمامهم إلى برنامج إكس فاكتور، ثم فتح باب الأسئلة بين وسائل الإعلام وأعضاء لجنة التحكيم.

سر راغب
ضمن دردشة وسائل الإعلام مع أعضاء اللجنة قال راغب: "سأكشف لكم سراً حينما تركت برنامج "آراب آيدول"، في ذات اللحظة عُرض عليّ أن أكون من النجوم المشاركة في إكس فاكتور، ومن هذه المحطة رجل كان له الدور الأكبر باقتناعي أن أكون واحداً من الجنود الموجودة في البرنامج وهو الحبيب الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم. صاحب محطة "إم بي سي"، الذي اتصل بي وأبدى رغبته في أن أكون في إكس فاكتور، كانت رغبته سبباً أساسياً وحافزاً كبيراً لي كي أعود لأنضم إلى اللجنة مرة أخرى".

دنيا: عطشانة
أما دنيا سمير غانم فبخفة دمها وعفويتها، قاطعت المؤتمر الصحافي حيث ظن مازن أنها تريد التحدث؛ لكنها كانت تريد كوباً من الماء قائلة: "انا عايزة كباية مايه أنا عطشانه جداً أنا آسفة يا جماعة بس بجد عطشانة"، فضحك كل الحضور وصفق لها لخفة دمها وطريقتها في طلب المياه، فطلب مازن حايك وإحضار الماء سريعاً قائلاً: "أنت محقة يفترض وجود المياه في المؤتمر".

وعد أليسا
قالت اليسا للحضور: "أعدكم أنكم سترون شيئاً مختلفاً في البرنامج، حيث يوجد انسجام عال بين لجنة التحكيم، والبرنامج يعرض بطريقة عملية، لذلك اكتسبت خبرة كبيرة وسأقدمها مع عائلتي "إم بي سي".
وبعد انتهاء المؤتمر الصحافي اختتمت فرقة little mixالحدث بأغنيتين فصفق لهم أعضاء لجنة التحكيم إعجاباً بهم، وخاصة راغب علامة، الذي بدت على ملامحه شدة الإعجاب بتلك الفرقة، التي أيضاً نالت إعجاب الحضور، ثم قاموا بالتقاط الصور التذكارية مع الفرقة، ومن بعدها شارك أعضاء لجنة التحكيم الحضور العشاء، وانتهى المؤتمر مع الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

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سيدتي

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