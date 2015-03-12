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سارة برايتمان ستقدّم أغنية من الفضاء مباشرة على الهواء

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الخميس 12-03-2015 20:01

يبدو أنّ رحلة النجمة الشهيرة Sarah Brightman إلى الفضاء، لن تقتصر على الاكتشاف والسياحة فقط، حيث تستعدّ مغنيّة الأوبرا لتقديم عرض جديد وفريد من نوعه على الهواء مباشرة من الفضاء الخارجي.

Sarah البالغة من العمر 54 عاماً، ستكون السائح الـ8 في الفضاء، إنّما المغنيّة المحترفة الأولى، وهي تعتزم تقديم أغنية من محطة الفضاء الدوليّة، مصحوبة بفريق أوركسترا يعزف من الأرض، لكن لم يتمّ اختيار الأغنية المرتقبة بعد.

وفي هذا السياق قالت Sarah ، التي سبق لها وأن شاركت بتأدية أغنية شهيرة مع المطرب العراقي كاظم الساهر، في مؤتمر صحافي خاصّ بالرحلة: "لا أستطيع تفسير كيف كان هذا الأمر يراودني"، وأضافت: "أنا متشوّقة للغاية، وأحياناً لا أكاد أصدّق الأمر، لكنني أستكشف كلّ الأمور التي لم أعرفها عن نفسي."

وتابعت: "أحاول إيجاد قطعة موسيقيّة جميلة تحمل رسالة بسيطة، ولا تكون معقّدة في الغناء، لا أريد أن أعد بالكثير، بسبب التعقيدات المتعلّقة بهذه المسألة."

يذكر أنّ رحلة Sarah Brightman السياحيّة الفضائيّة، التي ستستغرق 10 أيام، ستكلّفها حوالى 52 مليون دولار، أي ما يُساوي 95% من ثروتها المعلنة.

 

 

 

 

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