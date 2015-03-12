ضبط 126 جوال دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أن مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية تموين قنا تمكنت من ضبط 80 جوال دقيق بلدى زنة 25 كجم خاص بالجمعيات التعاونية بغرض بيعها فى السوق السوداء، وتم تحرير محضر رقم 2258 جنح مركز قنا ضد "أحمد م ا " من قرية كرم عمران .

كما تم ضبط 46 جوال دقيق مدعم زنة 25 كجم خاص بالجمعيات التعاونية، وتم تحرير محضر رقم " 2257 " جنح قنا ضد " على ع م" لتصرفه وبيعها فى السوق السوداء .

وشدد المحافظ على العاملين بالتموين بتكثيف الحملات التموينية لضبط المهربين حرصا على عدالة التوزيع ووصول المواد التموينية المدعمة لمستحقيها .