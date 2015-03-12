بالفيديو.. تنفيذ 20 % من مشروع محطة أسيوط الجديدة..و3 وحدات بالخدمة 31 مايو القادم

أعلن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط عن الانتهاء من تنفيذ 20 % من حجم أعمال المشروعات بمحطة كهرباء أسيوط الجديدة بالاضافة الى الانتهاء من 70 % من الاعمال المدنية بالمشروع وأكثر من 50% من الاعمال الخراسانية … جاء ذلك خلال تفقده لمشروع محطة كهرباء غرب أسيوط الجديدة والذي يقام بجوار شركة أسيوط لتكرير البترول .

وأضاف الدسوقي بان المحطة الجديدة تساهم بشكل فعال في تجنب محافظات الوجه القبلي عمليات تخفيف الأحمال والانقطاع في التيار الكهربائي بالإضافة إلى مساهمتها الفعالة في توفير المناخ الملائم للاستثمار في المناطق الصناعية خاصة المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة ولفت الى أن المشروع يقوم بتنفيذه تحالف شركتي «جنرال اليكتريك » الأمريكية و «أوراسكوم» للإنشاءات المصرية لإنشاء 8 وحدات توليد بقدرة تصل إلى 1000 ميجا وات وتقام محطة أسيوط على مساحة تصل إلى حوالي 85 فدان جنوب معمل تكرير أسيوط وتعمل بالغاز وتخدم محافظات الصعيد وتزيد تكلفتها عن 5 مليار جنيه مصري.

وقال محمد الدسوقي مدير المشروع من شركة اوراسكوم ان المشروع سيتم الانتهاء من المرحلة الاولى منه في 31 مايو القادم حيث سيتم دخول 3 وحدات على الشبكة وسيتم دخول 3 وحدات اخرى في 30 يونيو فيما سيشهد اغسطس القادم دخول الوحدتين الباقيتين.

وناقش محافظ أسيوط مع مسئولي المشروع من جانب شركة الوجه القبلي لانتاج الكهرباء والشركات المنفذه المعوقات التي تعترض تنفيذ المشروعات وطرق حلها حيث تم عرض مشكلة صعوبة توصيل مياه النيل للمحطة والتي تم حلها عن طريق حفر الابار بعد استشارة معهد بحوث المياه والتي ستصل الى 40 بئرا كما تمت مناقشة كيفية التخلص من مياه الصرف الصناعي والتي تعلو بها نسبة الاملاح وتصل الى 400 م3/ساعة حيث تم الاتفاق مع شركة الاسمنت على تصريف 200م3 بعد معاملتها فيما يتم البحث عن حلول لمعالجة الكمية الاخرى والتخلص الأمن منها.

من جانبه أكد المهندس عبد الناصر معروف رئيس قطاع التفتيش والجودة بأسيوط أن مشروع المحطة الجديدة يضم 8 وحدات كل وحدة بقدرة 125 ميجا وقال أن المشروع يوفر أكثر من 3000 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال فترة تنفيذه بالإضافة إلى توفير 600 فرصة عمل دائمة.

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