إصابة شخص في انفجار قنبلة بدائية الصنع بجوار مجمع محاكم الأقصر

أُصيب شخص، في انفجار قنبلة بدائية الصنع، اليوم الخميس، بالقرب من مجمع محاكم الأقصر بوسط المدينة .

تلقي اللواء حسام المناوي مدير أمن الأقصر إخطارًا من القوة المكلفة بتأمين مجمع محاكم الأقصر يفيد بسماع دوي انفجار بالمنطقة المحيطة، وعلي الفور انتقل خبراء المفرقعات وقوات الأمن وقوات الحماية المدنية إلي موقع الانفجار.

وتبين أن الصوت ناتج عن انفجار قنبلة بدائية الصنع، أسفرت عن إصابة شخص كان يمر بدراجته البخارية بجوارالقنبلة أثناء إنفجارها وتم نقله إلي مستشفي الأقصر الدولي لتلقي العلاج اللازم، فيما قامت القوات بتمشيط المنطقة للتأكد من خلوها من أي مواد متفجرة آخرى .