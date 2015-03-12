محافظ الأقصر: نحتاج لـ 300 طبيب تكليف لسد العجز بالمستشفيات والوحدات الصحية

قال الدكتور محمد سيد بدر محافظ الأقصر، إنه طالب وزير الصحة بتوفير 300 طبيب تكليف لسد العجز الذي تعانيه المحافظة، مشيرًا إلى أنه يبحث ايجاد حافز جذب للأطباء من صندوق المحافظة لتعويض خروج الأقصر من المناطق النائية.

جاء ذلك خلال اجتماعه بأعضاء مجلس الصحة الإقليمي بحضور الدكتور احمد حمزة نقيب أطباء الأقصر والدكتورة ناهد محمد أحمد وكيل وزارة الصحة ومديري الادارات والمستشفيات بالمحافظة .

وقال المحافظ خلال الاجتماع أنه تم رفع المذكرة التي تقدمت بها نقابة الأطباء بخصوص حرمان الفريق الطبي من صندوق تحسين الخدمه الي وزير الصحه الذي أكد القرار تم تفسيره خطأ​ ​وانه سيتم تدارك ذلك و سيتم الصرف .

و طرح الدكتور أحمد حمزة نقيب أطباء الأقصر علي المحافظ مشكلة تكرار التفتيش المالي للمحافظة و مجلس المدينة، فاقترح المحافظ ان يتم متابعة الأطباء و المنشآت بمعرفة النقابة و المديرية بدون مرور من التفتيش المالي للمحافظة و مجلس المدينة، إلا أن وكيلة وزارة الصحة طلبت من المحافظ تكثيف المرور المالي والإداري لانها لن تستطيع بمفردها السيطرة علي الأطباء إلا أن المحافظ أكد أنه سيتم تجربه ذلك لمده شهرين فاذا نجحت تجدد لمدد أخرى .

ووعد محافظ الأقصر بتطوير وترميم استراحات الأطباء وتوفير سكن خارجي للأطباء المغتربين علي نفقة صندوق المحافظة .

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بمنع فتح العيادات الخصة للأطباء قبل الثالثه ظهرا باستثناء عيادات اطباء المعاش وغير المدرجين ضمن طاقم وزارة الصحة بالمحافظة .