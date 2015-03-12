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بدء محاكمة متهمى «اقتحام قسم حلوان» ومنع دخول الصحفيين

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بدء محاكمة متهمى «اقتحام قسم حلوان» ومنع دخول الصحفيين بدء محاكمة متهمى «اقتحام قسم حلوان» ومنع دخول الصحفيين

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد نظر محاكمة 68 متهمًا فى قضية اقتحام قسم شرطة حلوان.

من جهتها منعت قوات الأمن دخول ممثلى وسائل الإعلام والصحافة الى قاعة المحكمة، بداعى عدم ورود تعليمات من قبل هيئة المحكمة بشأن السماح بتواجد الإعلاميين بجلسة اليوم.

واسندت النيابة الى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الارهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الاصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامه والاملاك المخصصه للمصالح الحكومية وحيازة الاسلحه الالية النارية والبيضاء والذخائر واتلاف سيارات الشرطه والمواطنين .

وكشفت التحقيقات ان المتهمين قاموا يوم 14 اغسطس من العام قبل الماضى بالتوجه الى قسم شرطة حلوان واقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف واطارات كاوتشوك المشتعله واسطوانات الغار ثم اطلقوا وابلا من الاعيرة التارية على ضباط الشرطه والمواطنين المتواجدين فى القسم فقتلوا المجنى عليهم عمدا مع سبق الاصرار واصابوا 19 من رجال الشرطه والمواطنين واحدثوا بهم عاهات مستديمه واحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.

 

 

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