جمع توقيعات بالجامعة الألمانية لتأجيل الدراسة وعدم حضور "الميدتيرم"

أعلن اتحاد طلاب الجامعة الألمانية تأجيل الدراسة، وعدم حضور "الميدترمات"، لعدم وجود مناخ مناسب للطلبة للدراسة وعدم شعور الطلاب بالأمن فى جامعة يُقتل طلابها بسبب الإهمال، على حسب وصف الطلاب.

وأضاف اتحاد الطلاب، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه سيتم تأجيل الدراسة لحين القضاء على الإهمال التى يشمل الكوادر الطبية والتجهيزات اللازمة للحالات الحرجة وتنظيم الأوتوبيسات والـparking وتجهيزها بالأجهزة اللازمة للحفاظ على حياة الطلبة.

وجمع الطلاب التوقيعات لعدم حضور الميدترمات نهائياً، وتم الاتفاق مع بعض الأساتذه بشكل ودى.