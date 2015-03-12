أخبار عاجلة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
بعد اصطدام سيارة بامرأة حامل.. محتجون يقطعون طريق "بلبيس - الشرقية" -
محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

جمع توقيعات بالجامعة الألمانية لتأجيل الدراسة وعدم حضور "الميدتيرم"

Google+ Print
جمع توقيعات بالجامعة الألمانية لتأجيل الدراسة وعدم حضور "الميدتيرم" جمع توقيعات بالجامعة الألمانية لتأجيل الدراسة وعدم حضور "الميدتيرم"
أعلن اتحاد طلاب الجامعة الألمانية تأجيل الدراسة، وعدم حضور "الميدترمات"، لعدم وجود مناخ مناسب للطلبة للدراسة وعدم شعور الطلاب بالأمن فى جامعة يُقتل طلابها بسبب الإهمال، على حسب وصف الطلاب.

وأضاف اتحاد الطلاب، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه سيتم تأجيل الدراسة لحين القضاء على الإهمال التى يشمل الكوادر الطبية والتجهيزات اللازمة للحالات الحرجة وتنظيم الأوتوبيسات والـparking وتجهيزها بالأجهزة اللازمة للحفاظ على حياة الطلبة.

وجمع الطلاب التوقيعات لعدم حضور الميدترمات نهائياً، وتم الاتفاق مع بعض الأساتذه بشكل ودى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365