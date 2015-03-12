الطب الشرعى: نتيجة تحليل المخدرات لسائق الجامعة الألمانية الأسبوع المقبل

قال الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم الطب الشرعى، اليوم الخميس، إنه سيتم ظهور نتائج عينات "الدم والبول" التى تم أخذها من "ممدوح محمد أحمد" سائق الجامعة الألمانية لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه، بداية الأسبوع المقبل.

وأكد عبد الحميد لـ"اليوم السابع" أنه سيتم كتابة التقرير النهائى الخاص بتعاطيه أو عدمه وإرساله إلى النيابة فور الانتهاء منه.

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