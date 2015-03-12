بالفيديو .. محافظ سوهاج يكرم فريق القوة والاسكوات بسوهاج‎

قام الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، بتكريم 30 لاعب ولاعبة من أبناء المحافظة الحاصلين على بطولة الجمهورية للمناطق لمصارعة الذراعين والاسكوات والتى اقيمت بمحافظة قنا وبمشاركة اكثر من 12 محافظة .

حضر التكريم أحمد الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج , ومحمد مقلد ـ نقيب الرياضيين بسوهاج , والكابتن طارق الحداد رئيس منطقة سوهاج للقوة البدنية ،وعدد من القيادات الرياضية بالمحافظة .

وقام بتكريم اللاعبين بمنحهم شهادات تقدير لكل اللاعبين ومبلغ مالى للمراكز من الأول إلى الثالث، وتقديم دعم مادى لمنطقة سوهاج للقوة بمبلغ 5 آلاف جنية .

وخلال كلمته بهذه المناسبة، أكد على دعمه الكامل للرياضة والرياضيين بسوهاج، مشيرًا إلى أن الرياضة تعمل على تحقيق التوازن وتساهم فى بناء العقل السليم وتنشيط الذهن بما يساعد فى اتخاذ القرارات الصائبة، كما اكد على ان المحافظة متميزة فى مجال الرياضة وبها العديد من الابطال مما يؤهلها لتصبح مركز تنوير رياضى والمنافسة فى كافة البطولات العالمية .

وعلى جانب أخر، وافق المحافظ على اعتماد بناء صالة مجهزة خاصة لتدريب لاعبى منتخب سوهاج للقوة , كما وافق على اعتماد زى موحد لمنتخب سوهاج وخاصة مع قرب اقامة بطولة الجمهورية بسوهاج .

وصرح محافظ الاقليم ان المحافظة ستسعى لدعم وتطوير المنشآت الرياضية , كما صرح بأنه سيتم فى الفترة المقبلة التنسيق لانشاء قرية أوليمبية متكاملة بسوهاج مشيرا الى انه لا يجب النظر الى الرياضة على انها عبارة عن مشاكل كما يظهرها الاعلام ولكن هى بناء للشباب والمستقبل .

و تقديرا لمجهوداته فى دعم الرياضة والرياضيين بالمحافظة، فقد أهدى اللاعبون كأس البطولة للمحافظ، كما قدم وكيل وزارة الشباب والرياضة درع المديرية وشهادة تقدير مقدمة من الاتحاد المصرى للقوة.

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