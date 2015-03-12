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قوات الاحتلال الإسرائيلى تفتح النار على الصيادين قبالة سواحل غزة

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قوات الاحتلال الإسرائيلى تفتح النار على الصيادين قبالة سواحل غزة قوات الاحتلال الإسرائيلى تفتح النار على الصيادين قبالة سواحل غزة
فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة على مراكب الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة دون الابلاغ عن وقوع اصابات.

وأفادت مصادر محلية أن زوارق الاحتلال أطلقت الرصاص بشكل عشوائى وكثيف على مراكب الصيادين وهم على مسافة لا تبعد 4 أميال بحرية فى مساحة الصيد المسموح بها ببحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة مما أدى إلى إعطاب مركبين للصيادين.

وتستهدف قوات الاحتلال بشكل متكرر الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة الممتدة على البحر المتوسط بدعوى تجاوز منطقة الصيد المسموح بها وهى 6 أميال، وهو ما يعتبره الفلسطينيون انتهاكا لاتفاق التهدئة الموقع بين الجانبين الفلسطينى والاسرائيلى برعاية مصرية فى السادس والعشرين من أغسطس الماضى والذى أنهى حربا إسرائيلية على القطاع استمرت 51 يوما.
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