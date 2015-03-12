سفارة أمريكا بالأردن: مستمرون ببذل كل جهد للتعجيل بالمساعدات الأمنية

أكدت السفارة الأمريكية فى العاصمة الأردنية عمان أنها "مستمرة ببذل كل جهد ممكن للتعجيل في المساعدات الأمنية إلى الأردن ، وأن وزارة الخارجية الأمريكية تتحرك "على وجه السرعة" بخصوص طلبات أردنية تتعلق بالقدرات العسكرية ، وذلك بالشراكة مع وزارة الدفاع.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية اليوم الخميس عن المتحدث باسم السفارة سيلفيو جونزاليز ردا على سؤال حول استجابة الإدارة الأمريكية لطلب من نواب جمهوريين، بـ"إعارة الأردن أربع طائرات بريدتور بدون طيار" القول :"الخارجية الأمريكية مقيدة بموجب اللوائح الفيدرالية بخصوص التعليق على المداولات الداخلية بشأن النشاطات المتعلقة بالنقل أو بالمبيعات الدفاعية التجارية المقترحة".

إلا أنه أكد أن "الأردن هو حليف لا يقدر بثمن .. وننسق معه بشكل وثيق ، بشأن مجموعة من القضايا، في جميع أنحاء المنطقة، بما فى ذلك الأزمة في سورية ومكافحة التطرف العنيف وتعزيز السلام في الشرق الأوسط".

وقال مصدر حكومي للصحيفة حول مسألة إرسال الطائرات المذكورة إن "الأمر ما زال في مرحلة التطور" ، إلا أنه أضاف أن الأردن "بالتأكيد يسعى لتطوير منظومته من الأسلحة".

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