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قوات الأمن باليمن تستعيد معسكر 20 من اللجان الشعبية بعدن

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قوات الأمن باليمن تستعيد معسكر 20 من اللجان الشعبية بعدن قوات الأمن باليمن تستعيد معسكر 20 من اللجان الشعبية بعدن
استعادت قوات الأمن الخاصة باليمن معسكر عشرين فى مدينة "كريتير" بعدن من أيدى اللجان الشعبية بعد وصول تعزيزات كبيرة من معسكر "الصولبان" مقر قيادة القوات الخاصة فى عدن.

وأوضحت مصادر بقيادة قوات الأمن أنه تم إرسال تعزيزات للمعسكر تمكنت من طرد اللجان بعد سيطرتهم عليه فجر اليوم الخميس.

وقد أدت الاشتباكات إلى مقتل اثنين من جنود المعسكر، فيما أصيب مقاتل من اللجان الشعبية بطلق نارى فى رأسه وحالته حرجة للغاية.
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