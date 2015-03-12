ضبط شخص يُدير “طلمبة” بنزين بدون ترخيص في سوهاج‎

تمكنت حملة من ضباط إدارة مباحث التموين بسوهاج عن ضبط عبد الهادي صالح محمود 27 سنة سائق – ويقيم أسيوط قائد السيارة رقم 7954 نقل أسيوط لحيازته سلع مجهولة و 420 جهاز تليفون محمول، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3915 جنح مركز سوهاج لسنة 2015 .

وتم ضبط أبو اليزيد نصر الدين أبو اليزيد 25 سنة ويقيم بناحية تونس – دائرة مركز سوهاج لإدارته طلمبه بنزين بدون ترخيص وتصرفه في 4 طن سولار وبيعها في السوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين.

كما تم ضبط أحمد عبد الروؤف عبد الحليم 61 سنة مسئول محطة بنزين ويقيم بناحية أدفا – دائرة مركز سوهاج لعدم وجود أشرطة مقياس بالمحطة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال إدارة مباحث التموين.

وتم ضبط حمادة علي السيد عطا 20 سنة مسئول طلمبة بنزين ويقيم بناحية نجع سعد الله – دائرة مركز سوهاج ، لبيع سولار بأزيد من السعر المقرر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4 أحوال إدارة مباحث التموين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المضبوطيــن، وجاري الاستمرار فـي القيام بحملات مماثلة.