أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط شخص يُدير “طلمبة” بنزين بدون ترخيص في سوهاج‎

Google+ Print
ضبط شخص يُدير “طلمبة” بنزين بدون ترخيص في سوهاج‎ ضبط شخص يُدير “طلمبة” بنزين بدون ترخيص في سوهاج‎

مديرية أمن سوهاج

تمكنت حملة من ضباط إدارة مباحث بسوهاج عن ضبط عبد الهادي صالح محمود 27 سنة سائق – ويقيم أسيوط قائد السيارة رقم 7954 نقل أسيوط لحيازته سلع مجهولة و 420 جهاز تليفون محمول، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3915 جنح مركز سوهاج لسنة 2015 .

وتم ضبط أبو اليزيد نصر الدين أبو اليزيد 25 سنة ويقيم بناحية تونس – دائرة مركز سوهاج لإدارته طلمبه بنزين بدون ترخيص وتصرفه في 4 طن سولار وبيعها في السوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين.

كما تم ضبط أحمد عبد الروؤف عبد الحليم 61 سنة مسئول محطة بنزين ويقيم بناحية أدفا – دائرة مركز سوهاج لعدم وجود أشرطة مقياس بالمحطة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال إدارة مباحث التموين.

وتم ضبط حمادة علي السيد عطا 20 سنة مسئول طلمبة بنزين ويقيم بناحية نجع سعد الله – دائرة مركز سوهاج ، لبيع سولار بأزيد من السعر المقرر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4 أحوال إدارة مباحث التموين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المضبوطيــن، وجاري الاستمرار فـي القيام بحملات مماثلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة