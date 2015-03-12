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تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في «التلاعب بالبورصة» لجلسة 16 أبريل

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تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في «التلاعب بالبورصة» لجلسة 16 أبريل تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في «التلاعب بالبورصة» لجلسة 16 أبريل

علاء وجمال مبارك-أرشيفية-

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل نظر جلسة قضية محاكمة نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بالتلاعب بالبورصة، إلى جلسة 16 أبريل، لسماع شهود الاثبات ومرافعة النيابة.

وصدر القرار برئاسة المستشار حسن أبو رية ، هشام الشريف وأيمن أبو العلا، سكرتارية خالد عبد المنعم وأيمن محمود ، وكان المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس الهيئة قد تعرض لوعكة صحية، فتم عقد المحكمة برئاسة حسن أبو رية.

يحاكم نجلي مبارك بالإضافة إلى 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.

 

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