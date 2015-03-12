إبراهيموفيتش عن لاعبو تشيلسي: شعرت أن بجانبي 11 طفلا

سخر زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان من لاعبي تشيلسي بعدما قاموا بالالتفاف حوله لمطالبة حكم مباراة الفريقين بطرده بعد تدخله على أوسكار قائلا:"شعرت أن بجانبي 11 طفلا".

سان جيرمان تعادل مع تشيلسي إيجابيا بهدفين لمثلهما في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل بهدف لمثله في لقاء الذهاب، ليتأهل الفريق الفرنسي للدور ربع النهائي بأفضلية الأهداف خارج الملعب.

وشهدت المباراة طرد لإبراهيموفيتش في الدقيقة 32 بعد تدخله المباشر على أوسكار لاعب تشيلسي، وعن هذا الأمر علق المهاجم السويدي"لم أكن أعرف ماذا أفعل، أغضب أم أضحك"؟

وأضاف في تصريحاته عقب المباراة"عندما رأيت الكارت الأحمر شعرت أن الحكم لا يعرف ماذا يفعل، أو يبدو أنه رأى شيئا آخر".

وأكمل اللاعب الملقب بالسلطان"لكن هذا لم يكن الأسوأ، الأسوأ هو عندما رأيت الطرد التف بجانبي كل لاعبي تشيلسي، شعرت وكأن إلى جانبي 11 طفلا".

وأكد إبرا أنه لم يكن يعرف إذا كان أوسكار ادعى التمثيل خلال لقطة الطرد أم لا، مشددا على أنه قام بسحب قدمه عندما رأه قادما أثناء صراعهما على الكرة.

وأتم لاعب سان جيرمان تصريحاته بالإشادة بزملائه في قدرتهم في العودة في النتيجة رغم التأخر مرتين، ورغم لعبهم بـ10 لاعبين منذ الشوط الأول وحتى الوقت الإضافي.