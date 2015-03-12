صورة - تيري يراقب كاهيل ويمنح سيلفا فرصة إقصاء تشيلسي

لقطة مثيرة للجدل انتشرت فور نهاية مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، والتي شهدت وصول الفريق الفرنسي للدور ربع النهائي.

سان جيرمان تعادل مع تشيلسي إيجابيا بهدفين لمثلهما في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل بهدف لمثله في لقاء الذهاب، ليتأهل الفريق الفرنسي للدور ربع النهائي بأفضلية الأهداف خارج الملعب.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" وقناة "كنال بلوس" صورا لمدافع تشيلسي جون تيري وهو يرتكب خطأ فادحا أثناء تسجيل سان جيرمان للهدف الثاني، والذي ساهم في إقصاء الزرق.

وقام تيري بمراقبة زميله في تشيلسي جاري كاهيل بدلا من تياجو سيلفا، وهي اللقطة التي منحت المدافع البرازيلي الفرصة في تحويل الكرة برأسية رائعة في شباك ثيبو كورتوا.