جوارديولا بعد السباعية: تخلصنا من الضغط وسيطرنا على المباراة كلها

هنأ بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ لاعبيه بعد التأهل للدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا، بعد اكتساح شاختار دونيتسك يوم الأربعاء بسبعة أهداف نظيفة.

بايرن وصل لربع النهائي بعد التغلب على ضيفه شاختار بسبعة أهداف دون رد، بعد التعادل في لقاء الذهاب سلبيان بدون أهداف.

وأكد المدرب الإسباني أنه سعيد بالأداء الذي قدمه كل اللاعبين خلال المباراة، خاصة وأنهم نجحوا في التخلص من الضغط الذي كان ملقى على كاهلهم قبل المباراة.

وأضاف في تصريحاته التي نقلها موقع بايرن ميونيخ الرسمي"استحقينا الوصول للدور التالي، بعد الأداء الرائع من كل اللاعبين في المباراة".

وأكمل"سيطرنا على المباراة بأكملها، وقدمنا كرة قدم رائعة".

وأتم"بالطبع المهمة كانت أسهل بالنسبة لنا بعد طرد لاعب من شاختار".

وكان حكم المباراة أشهر الكارت الأحمر في وجه مدافع الفريق الأوكراني ألكسندر كوتشر بعد بداية اللقاء بثلاث دقائق فقط لعرقلته ماريو جوتزه داخل منطقة الجزاء.