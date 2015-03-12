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فيراتي: أثبتنا قدرتنا على تحدي أي فريق

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فيراتي: أثبتنا قدرتنا على تحدي أي فريق فيراتي: أثبتنا قدرتنا على تحدي أي فريق

أكد ماركو فيراتي لاعب خط وسط باريس سان جيرمان أن فريقه أثبت قدرته على تحدي أي منافس في القارة الأوروبية وذلك بعد التغلب على تشيلسي يوم الأربعاء.

الفريق الفرنسي تعادل مع تشيلسي إيجابيا بهدفين لمثلهما في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل بهدف لمثله في لقاء الذهاب، ليتأهل الفريق الفرنسي للدور ربع النهائي بأفضلية الأهداف خارج الملعب.

وتحدث فيراتي لقناة "كنال بلوس" عقب المباراة قائلا:"لعبنا تقريبا المباراة بأكملها بـ10 لاعبين وأمام فريق كبير".

وتابع"لكننا أثبتنا أننا فريق كبير أيضا".

وكان فريق العاصمة الفرنسية خاض المباراة منقوصا منذ الدقيقة 32 بعد طرد الحكم بشكل مباشر للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وأضاف فيراتي"كانت مباراة رائعة، كنا نعرف إننا قادرين على تحقيق الفوز، الآن نحن في ربع نهائي وهذا أمر مميز جدا".

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فيديو اليوم السابع