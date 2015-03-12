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بالصور.. "أمن شمال سيناء" تكرم الجنود المتصدين لتفجير معسكر قوات الأمن

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كرمت مديرية أمن شمال سيناء مجموعات الجنود المكلفين بحراسات مقر معسكر قوات الأمن بالمساعيد، والذين تمكنوا من إحباط محاولة تفجير المعسكر بواسطة فنطاس مياه يقوده انتحارى قبل يومين.

وقدم اللواء على العزازى مدير أمن شمال سيناء شهادات التكريم للجنود فى حفل بمقر مديرية الأمن، بحضور قيادات محافظة شمال سيناء الأمنية والتنفيذية.

جانب من حفل التكريم- 2015-03 - اليوم السابع
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جانب من حفل التكريم

اللواء على العزازى يكرم أحد المجندين- 2015-03 - اليوم السابع
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اللواء على العزازى يكرم أحد المجندين

مجند آخر يتسلم التكريم- 2015-03 - اليوم السابع
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مجند آخر يتسلم التكريم

مدير أمن شمال سيناء يحيى أحد المجندين على دوره- 2015-03 - اليوم السابع
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مدير أمن شمال سيناء يحيى أحد المجندين على دوره

أبطال معسكر قوات الأمن الذين تصدوا للهجوم الانتحارى- 2015-03 - اليوم السابع
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أبطال معسكر قوات الأمن الذين تصدوا للهجوم الانتحارى

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