ضبط متهمين هاربين من تنفيذ أحكام بالمؤبد في سوهاج‎

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام من ضبط هارب من تنفيذ حكم في قضيتين،علاء علي السيد 42 سنة عامل – ويقيم بناحية أولاد طوق غرب – دائرة المركز.

والمتهم مطلوب التنفيذ عليه في القضيتين رقمي 8777 جنايات المركز لسنة 2014 والمقيده برقم 1558 كلي جنوب سوهاج لسنة 2014 [ سلاح ] غيابي بالسجن المؤبد 11396 جنح المركز لسنة 2008 حصر رقم 6110 لسنة 2014 [ ضرب] غيابي بالحبس شهر.

وتم ضبط المحكوم عليه الهارب محمد جلال محمود 22 سنة عامل – ويقيم بناحية الشيخ مطاوع – دائرة المركز والمطلوب التنفيذ عليه فـي القضية.

رقم 6583 جنايات مركز دار السلام لسنة 2014 والمقيده برقم 1078 كلي جنوب سوهاج لسنة 2014 [ سرقة بالإكراه ] غيابي بالسجن المؤبد بجلسة 10/2/2015، وجاري عرض المتهمين علي النيابة المختصة للتنفيذ عليهم .