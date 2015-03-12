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حزب النور بالغربية يختتم فعاليات دورى كرة القدم بكفر الزيات

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حزب النور بالغربية يختتم فعاليات دورى كرة القدم بكفر الزيات حزب النور بالغربية يختتم فعاليات دورى كرة القدم بكفر الزيات
اختتم حزب النور بالغربية أمانة كفر الزيات، مساء أمس الأربعاء، فعاليات دورى كرة القدم التى نظمها الحزب بقرية كفور بلشاى التابعة لمركز كفر الزيات، فى إطار أنشطة الحزب الرياضية والثقافية.

وقام ياسر عبد الغنى أمين مساعد حزب النور بمحافظة الغربية، بتوزيع جوائز نهائى الدورى على الفرق الفائزة، بحضور عدد من القيادات الحزبية والأعضاء.

وصرح عبد الغنى بأن الدورة ضمن خطة الحزب للنهوض بالمستوى الرياضى والأخلاقى للشباب، وتنمية روح الفريق والمشاركة الفعالة فى المجتمع.
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