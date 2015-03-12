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وصول وكيل الأزهر لسوهاج لحضور مراسم الصلح بين عائلتى سند والأعوج بجرجا

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وصول وكيل الأزهر لسوهاج لحضور مراسم الصلح بين عائلتى سند والأعوج بجرجا وصول وكيل الأزهر لسوهاج لحضور مراسم الصلح بين عائلتى سند والأعوج بجرجا
وصل منذ قليل إلى محافظة سوهاج عبر مطار سوهاج الدولى فضيلة الدكتور عباس شومان وكيل شيخ الأزهر لحضور مراسم إنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتى سند والأعوج بجرجا جنوب محافظة سوهاج وكان فى استقباله الدكتور أحمد حمادى رئيس منطقة سوهاج الأزهرية وكيل الأزهر بسوهاج .

صرح بذلك علاء زيدان مدير العلاقات العامة بمنطقة سوهاج الأزهرية، وأضاف أن وكيل الأزهر سيقوم برفقة وكيل منطقة سوهاج الأزهرية بتكريم حفظة القرآن الكريم وأوائل الطلبة المتفوقين بمنطقة سوهاج الأزهرية بإجمالى 140 طالب وطالبة.

ومن جانبه، قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، إن لجنة المصالحات بالأزهر الشريف اللجنة تلقت فى الفترة الأخيرة طلبات كثيرة من العائلات التى توجد بينها خصومات من جميع أنحاء ، تؤكد جميعها ارتضاء جميع الأطراف بكلمة الأزهر الشريف من أجل حل جميع الخلافات وتحقيق المصالحة وفق المنهج الإسلامى القويم.

وأكد الدكتور عباس شومان، حرص الأزهر الشريف على إنهاء كافة الخصومات الثأرية والقضاء على هذه العادة التى تسىء لأبناء مصر الشرفاء، والتأكيد على القيم والمثل العليا للأخلاق التى يتمتع بها الشعب المصرى والتى تستمد من تعاليم ديننا الحنيف، مشيرا إلى قيام الأزهر خلال الفترة المقبلة بتشكيل عدة لجان فرعية بالمحافظات للعمل على إنهاء كافة الخصومات فى أسرع وقت.

يذكر أن الحادث الثأرى محرر عنه المحضر رقم 846 إدارى مركز جرجا لسنة 2013 والمقيد برقم 4282 جنايات المركز لسنة 2013 بين أفراد عائلتى [ " آل سند " و"عباس الأعوج "] بناحية كوم أشكيلو – دائرة المركز والناجم عنه مقتل عبد المتجلى عبد الشافـى عبد اللطيف " ينتمى للعائلة الأولى ".

واتفق الطرفان على أن يقوم عز العرب محمد عبد الرحيم والد المتهمين الأول والثانى بتقديم " الكفن " لشقيقى المجنى عليه عبد الباسط عبد الشافـى عبد اللطيف وعبد الستار عبد الشافـى عبد اللطيف ودفع ديه قدرها "50.000" جنيه والقسم على كتاب الله بأن يكون صلحاً جدياً وناهياً للنزاع القائم بينهما.

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