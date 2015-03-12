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احتراق 15 فدانًا نخيل بمنطقة كلابشة فى أسوان

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احتراق 15 فدانًا نخيل بمنطقة كلابشة فى أسوان احتراق 15 فدانًا نخيل بمنطقة كلابشة فى أسوان
سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسوان، على حريق هائل شب فى مساحة كبيرة من الأراضى الزراعية بمنطقة كلابشة، دون خسائر فى الأرواح أو إصابات.

تلقى اللواء محمد مصطفى عبد العال مدير أمن أسوان، إخطارا من العقيد ضياء الدين صبحى وكيل إدارة الحماية المدنية بأسوان، بالحريق وعلى الفور تم الدفع بعدد 6 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ وتم السيطرة على النيران التى أتت على مساحة 15 فدانا من النخيل والزراعات، بسبب شدة الرياح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فى سياق متصل سيطرت قوات الحماية المدنية بأسوان أيضا على حريق فى مساحة زراعية بمنطقة غرب أسوان قبل امتداد النيران إلى مساكن الأهالى.

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مصر 365