بالصور.. تكدس مرورى بطريق مصر – إسكندرية الزراعى بسبب أزمة الوقود

شهدت محافظة الغربية، ومدنها الثمانية، حالة زحام مرورى بسبب تكدس السيارات أمام محطات الوقود، نظراً لنقص السولار بالمحطات، وهو ما أثر على الحركة المرورية بشكل عام على مدن المحافظة، وعلى طريق مصر إسكندرية الزراعى بشكل خاص.

وفى نفس السياق تفاقمت أزمة السولار فى جميع المحطات، وشهدت محطات الوقود زحام شديد من أصحاب المركبات، فى محاولة للحصول على الوقود اللازم لهم، وهو ما أثر على الحركة المرورية بشكل عام .

وقال رزق إبراهيم الفوال مواطن من مركز السنطة أنه جاء لمدينة طنطا يقود جراره الزراعى، وانتهى السولار منه، وفى انتظار الوقود منذ 4 ساعات أمام المحطة فى طابور طويل على طريق مصر إسكندرية الزراعى ولو لم يجد الوقود سوف تتعطل مصالحه، وطالب من المحافظ محاربة ظاهرة الجراكن، وتحديد احتياجات كل سيارة وكل جرار، حتى يستطيع القضاء على الأزمة.



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سيارات تنتظر السولار بعرض طريق مصر إسكندرية الزراعى بالغربية



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طوابير من سيارات النقل أمام المحطات



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سيارات فى انتظار وصول السولار



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طوابير فى انتظار السولار



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الجرارات الزراعية ضمن طوابير الانتظار