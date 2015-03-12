بالصور.. إبطال مفعول عبوة ناسفة بدائية الصنع بالعريش

أبطلت أجهزة المفرقعات بشمال سيناء مفعول عبوة ناسفة بدائية الصنع بالعريش.

وقال مصدر أمنى، تبلغ لإدارة شرطة النجدة عن اكتشاف وجود جسم غريب يشتبه أن يكون عبوة ناسفة على طريق الكورنيش بجوار السلم المؤدى إلى شاطئ البحر دائرة قسم ثان العريش .

على الفور انتقلت قيادات المديرية لمكان البلاغ صحبة ضباط قسم المفرقعات رفقة الدوريات الأمنية المدرعة، حيث تم عزل المنطقة وفرض كردون أمنى حول مكان البلاغ وتأمينه .

بمعاينة مكان البلاغ، تبين أن الجسم الغريب عبارة عن ماسورة معدنية فضية اللون طولها حوالى 30 سم قطر حوالى 10 سم تحوى مادة كيماوية بداخلها كمية من البارود الاسود بتايمر.. حيث قام السادة ضباط وأفراد قسم المفرقعات بالتعامل معها باستخدام الأجهزة الفنية وأجهزة التشويش ومدفع المياه وإبطال مفعولها وتفكيكها والتحفظ على مكوناتها .



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قوات الأمن تعاين الجسم المعدنى



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اللواء على العزازى مدير أمن شمال سيناء