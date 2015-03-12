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إصابة 4 واحتراق مقهيين في مشاجرة بين عائلتين بسوهاج‎

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إصابة 4 واحتراق مقهيين في مشاجرة بين عائلتين بسوهاج‎ إصابة 4 واحتراق مقهيين في مشاجرة بين عائلتين بسوهاج‎

أصيب 4 أشخاص وإحتراق مقهيين في مشاجرة بين عائلتي ” الموازنة و حمدون”،  بسبب “معاكسة” إحدي السيدات بناحية المعيصره التابعة لقرية برديس  دائرة مركز البلينا.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج،  قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة البلينا بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية المعيصرة التابعة لقرية برديس  دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين وقوع مشاجرة بين بعض أفراد عائلتي الموازنة و حمدون بسبب معاكسة أحدي السيدات تبادلا خلالها إطلاق الأعيرة النارية والرشق بالطوب والحجارة مما نتج عنه إصابة كل منحماده خيري حامد 25 سنة عامل – ” بجرح قطعي أسفل القدم اليسري وكدمات متفرقة بالجسم “، وراضي محمد حسين 23 سنة – بجرح رضي تهتكي أعلي الحاجب الأيسر وتهتك أسفل العين اليسري ” [ ينتميان لعائلة الموازنه ]،رأفت عمر رشيد عبد اللطيف 23 سنة عامل – ” بجرح رضي بفروة الرأس ” [ ينتمي لعائلة حمدون ] ، أحمد عطية رسلان 24 سنة طالب – ” بجرح رضي عميق بفروة الرأس ” [ لا ينتمي لطرفـي المشاجرة ].

ونتج عن المشاجرة إتلاف واحتراق مقهيين ملك كلا من علي المصري علي ومحمد علي السيد،وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وتحديد وضبط باقي المتهمين .

وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1354 إداري المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.

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