تنفيذ 1445 حكمًا قضائيًا وضبط 1896 مخالفة مرورية في حملة أمنية بالمنيا‎

شنت مديرية أمن المنيا، حملة أمنية لضبط الشارع وتكثيف التواجد الامنى ، أسفرت عن تنفيذ نحو 1445 حكما قضائيا ، وضبط 1896 مخالفة مرورية متنوعة و51 دراجة بخارية بدون ترخيص.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوي مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى بالمديرية ، بشن حملة أسفرت عن تنفيذ 1445 حكما قضائياً ، وضبط 1896 مخالفة مرورية متنوعة و51 دراجة بخارية بدون لوحات.

وتمكنت الحملة من تنفيذ 1445 حكما قضائياً منهم 17 قضية جنايات ، و1066 حبس جزئى و93 حبس مستأنف و173 غرامات جزئية 7 غرامات مستأنفة و89 مخالفات وجندى هارب.